"Te amo, mi amor": Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron romance con beso en escenario

México

Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su noviazgo. Lejos de dar la noticia de manera casual, lo hicieron con un beso arriba del escenario, en pleno show y frente a miles de personas.

La rapera argentina se presentó este jueves 2 de noviembre en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México para dar un recital. Una de las sorpresas de la noche fue cuando el mexicano apareció para cantar junto a la joven "Por las noches", la canción que ambos hicieron juntos.

Acto seguido, se inclinó hacia adelante para despedir con un beso en la boca a Nicki Nicole, que parecía tan sorprendida como los fanáticos. Mientras eso sucedía, un ruido ensordecedor inundó el estadio. Luego, se produjo el esperado beso.

Los videos del momento no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Por su parte, Nicki Nicole le contestó con un emoji con los ojos brillosos a un usuario que notó que, al momento del beso, ella levantó uno de sus pies hacia atrás, tal como en las películas.

El romance entre ambos cantantes ha sido también confirmado por el propio Hassan Kabande, nombre de Peso Pluma, al publicar dos fotos de la pareja en sus historias de Instagram. La prensa internacional llevaba varias semanas especulando sobre la pareja, luego de que se les viera juntos en los premios Latin Billboard.

Poco después, la rapera fue cuestionada en un programa de radio sobre su relación con el mexicano. “No me molesta. Imagínate si vos todos los días salí con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan”, bromeó la cantante en el programa emitido el 12 de octubre. “Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero”, dijo.