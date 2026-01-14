¡Terrorífico! Estas son las profecías de Baba Vanga para los próximos meses del 2026

El nombre de Baba Vanga volvió a llamar la atención a nivel mundial por una profecía que muchos relacionan con una posible Tercera Guerra Mundial en 2026. La vidente búlgara, que murió en 1996, es conocida por supuestos aciertos sobre hechos importantes del pasado.

Según versiones que circulan desde hace varios años, Baba Vanga habría advertido que el mundo enfrentaría un gran conflicto armado que involucraría a potencias mundiales. Aunque no existe un registro oficial escrito por ella, sus seguidores aseguran que estas visiones siguen vigentes.

FOTO: Generado con Meta IA

La supuesta profecía señala que las tensiones entre grandes países podrían escalar y provocar un enfrentamiento global. En redes sociales se habla de posibles conflictos entre Oriente y Occidente, o enfrentamientos entre países como Estados Unidos, Rusia, China o Taiwán.

Este mensaje volvió a tomar fuerza debido al contexto actual, marcado por conflictos internacionales, amenazas militares y desacuerdos políticos entre varias naciones. Esto ha hecho que muchas personas compartan la profecía y expresen temor por lo que podría ocurrir en los próximos años.

Además del anuncio de una posible guerra, a Baba Vanga también se le atribuyen otras predicciones para 2026, como un supuesto contacto entre humanos y seres de otro planeta. Estas afirmaciones generan debate y dividen opiniones.

