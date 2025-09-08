Un rayo cayó en una escena del crimen y reveló algo aterrador (VIDEO)

Un hecho insólito ocurrió mientras un periodista hondureño cubría una escena de crimen. El comunicador estaba relatando el hallazgo de un cuerpo con múltiples impactos de bala, cuando un rayo cayó cerca del lugar, iluminando de forma repentina la zona.

El impacto del relámpago dejó al descubierto algo inesperado: la silueta de una persona caminando cerca del cadáver, justo cuando el reportero mencionaba que aún se desconocía la identidad de la víctima y los responsables del crimen.

El momento fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales por lo escalofriante de la escena.

Visiblemente afectado, el periodista decidió dar por finalizada la transmisión en vivo, afirmando: “Este lugar es bastante peligroso”.

