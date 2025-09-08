TEMAS DE HOY:
Conductor ebrio Sérgio Luiz de Freitas Filho enfrentamientos entre barras bravas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Un rayo cayó en una escena del crimen y reveló algo aterrador (VIDEO)

Mientras un periodista hondureño cubría el hallazgo de un cuerpo baleado, un rayo iluminó la escena y dejó ver a una persona caminando cerca del cadáver. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/09/2025 8:49

Imagen referencial
Honduras

Escuchar esta nota

Un hecho insólito ocurrió mientras un periodista hondureño cubría una escena de crimen. El comunicador estaba relatando el hallazgo de un cuerpo con múltiples impactos de bala, cuando un rayo cayó cerca del lugar, iluminando de forma repentina la zona.

El impacto del relámpago dejó al descubierto algo inesperado: la silueta de una persona caminando cerca del cadáver, justo cuando el reportero mencionaba que aún se desconocía la identidad de la víctima y los responsables del crimen.

El momento fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales por lo escalofriante de la escena.

Visiblemente afectado, el periodista decidió dar por finalizada la transmisión en vivo, afirmando: “Este lugar es bastante peligroso”. 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD