Cargando...

Estados Unidos

Phi, una mujer que vive en la ciudad estadounidense de Memphis y que se ha hecho viral en TikTok por tener once hijos de ocho hombres diferentes y pretender tener 19 bebés más para llegar a los 30 descendientes.

Phi explicó que intencionalmente tiene diferentes parejas “Déjenme explicarles. Si tenéis uno y restas uno, te queda cero, pero si tenéis ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o se muere, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”.

Muchos han criticado a la mujer, a la que tachan de irresponsable por haberse quedado embarazada de tantas personas diferentes y por no tener una relación duradera y la acusan de tener hijos para obtener subsidios del gobierno, mientras que otros solo esperan que los niños estén bien atendidos.