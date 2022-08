[VIDEO] “El Camba rapero” causa furor con su ‘Taquirap’ en los micros de Santa Cruz

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Yo recuerdo bien cuando llegue a Santa Cruz, conocí a una chica ojos de guapurú me dijo bienvenido con mucha actitud y me regaló un besito ojos de achachairú, me gustó y me le presente soy el camba rapero como le va usted, sonriendo me miró y me dijo vaya che, pero me dio su numero y luego se fue”, dice parte del ‘Taquirap’ que este joven talento interpreta en los diferentes micros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

‘El Camba rapero’ como se hace llamar deleita a los pasajeros con su género musical del rap, el cual causó furor en las redes sociales, y en los micros de transporte público de la capital cruceña viene ganando aplausos y admiración.

La letra de su ‘Taquirap’ habla de la hospitalidad del departamento cruceño, y que para toda la gente es la ciudad de las oportunidades, porque el que llega a Santa Cruz se enamora y no se va.

A días del mes de Santa Cruz de la Sierra, le rinde homenaje con las liricas de su Taquirap. El nombre de este joven talento aún es una incógnita.