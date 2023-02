Cargando...

[VIDEO]: Joven se hace viral por su peculiar forma de buscar alquiler en redes

“Hice un jingle porque busco un alquiler y no encuentro...”, comienza a explicar cantando.

Celeste Dondero, una joven artista de Instagram, se volvió viral en las últimas horas tras anunciar que busca alquiler de una forma peculiar, cantando.

La joven y su pareja vivirían en Buenos Aires – Argentina y buscan un departamento de un dormitorio, recibió muchas propuestas después de postear en Instagram su particular forma de intentar conseguir un departamento.

Cargando...

“Hice un jingle porque busco un alquiler y no encuentro...”, comienza a explicar cantando, “En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibos de sueldo. ¿Qué les pasa? De tres personas diferentes, yo no sé si me expliqué. Necesito unos dos ambientes, no pedí la Torre Eiffel”, explica la artista.

El video fue compartido redes sociales, e inmediatamente se hizo viral, el video fue compartido miles de veces, además de haber recibido cientos de “Me gusta” y comentarios.