En el primer día de aplicación del sistema de estacionamientos tarifados en vía pública en La Paz, se registraron reclamos y confusión entre transportistas que aseguran haber sido sancionados pese a detenerse solo por unos minutos.

El programa, denominado “Parqueo para Todos”, arrancó este lunes bajo la modalidad de “marcha blanca”, lo que implica que no se realizan cobros por ampliaciones de tiempo. Sin embargo, algunos conductores denunciaron que sus vehículos fueron inmovilizados con grapas, situación que les generó perjuicios en su trabajo.

“Nos ha dado permiso la alcaldía, estaban pasando ellos y nos ha dicho que es tarifado para estacionarse, y nos han engrapado, pero estaba solo dos minutitos”, relató uno de los transportistas afectados.

Otros usuarios cuestionaron la falta de coordinación entre el municipio y la Policía de Tránsito, ya que, según su versión, ambas entidades estarían ejerciendo control simultáneamente.

“Vienen los de Tránsito y te engrapan, no sé cómo controlan, si es del municipio, no debería venir Tránsito. Cuando tenemos alguna urgencia o para comprar algo debería haber una tolerancia de 5 o 10 minutos”, reclamó otro conductor.

