Video: Mujer nadaba en un río de Bonito sin darse cuenta que la acompañaba una víbora

En un video que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, una mujer fue capturada nadando despreocupadamente en el río de Bonito, sin percatarse de la presencia de una víbora sucurí acechando en las profundidades. El video, compartido por el usuario @davidborgebonito, ha superado los 3,6 millones de reproducciones en poco tiempo.

En las imágenes, se observa a la mujer disfrutando placidamente del río, ajena al peligro que acechaba en las profundidades. Fue gracias a la alertas de sus familiares que la situación no pasó a mayores. En medio de gritos y señales de advertencia, la mujer logró salir del agua a salvo, dejando a los espectadores con el corazón acelerado por la tensión del momento.

El video ha generado una oleada de comentarios en TikTok, con usuarios expresando su asombro y preocupación por la situación que atravesó la mujer. "Uy no, se me aceleró el corazón y eso que yo no estaba ahí, que miedo", dijo Aimar Parra.