Empacar recibe la Palmera Dorada en Expocruz 2025 por exposición creativa

En el marco de la celebración por la efeméride departamental de Santa Cruz y durante la ceremonia oficial de la “Premiación a los Expositores Destacados de Expocruz 2025”, la empresa Empacar fue reconocida con la prestigiosa Palmera Dorada, máximo galardón otorgado por la organización ferial a las empresas que marcan diferencia con su propuesta de valor, innovación y aporte al desarrollo.

Este reconocimiento resalta el rol estratégico de Empacar en la promoción de una cadena productiva sostenible, mediante soluciones de empaque en cartón corrugado que combinan calidad, resistencia y compromiso ambiental.

Durante su participación en Expocruz 2025, Empacar presentó una amplia gama de productos diseñados para proteger productos en sus fases primarias o secundarias, con altos estándares técnicos y adaptabilidad para múltiples sectores productivos.

Con una propuesta enfocada en la economía circular y la reducción del impacto ambiental, Empacar demostró que es posible innovar con responsabilidad, ofreciendo alternativas que fortalecen el desarrollo industrial sin dejar de lado la sostenibilidad.

La Palmera Dorada no solo reconoce la destacada participación de Empacar en la feria, sino también su constante trabajo por liderar una transformación positiva en la industria del empaque.

