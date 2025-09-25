La Rueda de Negocios de Expocruz 2025 arranca con grandes expectativas

La Rueda Internacional de Negocios de Expocruz 2025 dio inicio oficialmente, prometiendo ser un evento clave para la dinamización económica de la región. Organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Rueda de Negocios se llevará a cabo hasta el sábado 27 de septiembre y reúne a más de 600 empresas de 16 países con el objetivo de establecer nuevas alianzas y concretar negocios.

El evento cuenta con 110 mesas de negociación en funcionamiento simultáneo. Las reuniones, con una duración de 20 minutos cada una, buscan maximizar el tiempo y las oportunidades para los participantes. Delegaciones de países como Argentina, Chile, Brasil y China están presentes, junto a una nutrida representación de empresas bolivianas provenientes de diferentes puntos del país.

Diversidad de sectores y novedades

Una de las organizadoras del evento destacó la amplia gama de sectores representados, que abarcan desde la agroindustria y la metalmecánica hasta la construcción y la logística. Un área de especial interés este año es el sector financiero, con la participación de varias empresas fintech que ofrecen soluciones para pagos internacionales y la generación de divisas, un servicio crucial para empresas exportadoras e importadoras.

Testimonios que reflejan el potencial del encuentro

Marcos Lagos, representante de una empresa chilena de educación, expresó su satisfacción por participar en la Rueda de Negocios por tercera vez. "No solamente hemos podido hacer redes con empresarios de Bolivia, sino con personas de otros países, empresarios de otros rubros", señaló. Su empresa se especializa en el desarrollo de habilidades blandas y el dominio del inglés, herramientas que considera "transversales" y esenciales para el éxito empresarial global.

Por su parte, Natalia Argandoña, de una multinacional alemana de transporte y logística, compartió su optimismo en su primera vez en el evento. Con una agenda ya completa para el día, Argandoña tiene "la expectativa alta" de concretar buenos negocios y captar clientes, destacando el servicio personalizado y el asesoramiento especializado como el diferencial de su compañía.

Con una afluencia importante de empresas y una agenda llena de reuniones, la Rueda de Negocios de Expocruz 2025 se perfila para superar el récord de intenciones de negocios de ediciones anteriores. El evento es un claro ejemplo de cómo la colaboración y el networking entre empresas pueden abrir nuevas puertas y fortalecer la economía regional e internacional.

