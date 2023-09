Cielo Veizaga dejó el cargo de viceministra de Deportes

La Paz, Bolivia

Cielo Veizaga, quien fungía como viceministra de deportes, renunció al cargo de manera irrevocable, después de que se formara una polémica por la ayuda económica a los atletas que representan a Bolivia a nivel internacional.

Desde hace meses se ha estado cuestionando al Viceministerio de Deportes después de que los atletas que representaron al país y lograron éxitos a nivel internacional revelaron que no recibieron ningún apoyo por parte de esta entidad estatal. Sin embargo, en una entrevista realizada ayer, Cielo Veizaga, la Viceministra de Deportes, anunció su renuncia al cargo.

Por su parte, Héctor Garibay quien ganó en las últimas semanas en competencia internacional, dijo que fue complejo para él el Viceministerio de Deportes, porque primero le dieron la Beca Tunkas y luego se la quitaron.

"Si bien me dieron unas becas, al final nunca me cumplieron. Me prometieron un incentivo por obtener la marca mínima, pero tampoco cumplieron", dijo el orureño.