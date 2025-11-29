Clásico cruceño: Oriente y Blooming se alistan para un duelo decisivo este domingo

Este domingo a las 15:00 se vivirá una nueva edición del clásico cruceño, un encuentro que nuevamente convoca la pasión de las dos hinchadas más grandes de Santa Cruz. El partido, que se disputará exclusivamente con público orientista en el estadio de Real Santa Cruz, ya tiene un 70% de las entradas vendidas, según informó la dirigencia refinera.

Las curvas —tanto para mayores como para menores— se encuentran totalmente agotadas. Los precios de los sectores restantes son los siguientes:

Palco: 250 Bs (mayores y menores)

Preferencia alta: 200 Bs mayores, 70 Bs menores

Preferencia baja: 160 Bs mayores, 70 Bs menores

General: 100 Bs mayores, 50 Bs menores

Oriente Petrolero buscará romper una mala racha de más de mil días sin vencer a Blooming. Su último triunfo se remonta al 2 de octubre de 2022, cuando, bajo la dirección técnica de Platini Sánchez, triunfó con un gol de Jorge "Coco" Correa al minuto 95.

Los refineros llegan completos para el enfrentamiento, aunque ocupan el décimo lugar en el torneo “Todos contra todos” con 30 unidades. Una victoria es crucial para mantenerse en la pelea por un cupo a torneos internacionales.

“Queremos sacar esa victoria, será una inyección anímica importante. Estamos preparándonos de la mejor manera”, expresó un jugador refinero. El DT Copito Andrade aseguró que sus once elegidos “se van a dejar la vida por la institución y la hinchada”.

Blooming, con bajas importantes

Ante la restricción de público visitante, Blooming instalará una pantalla gigante en su coliseo para que la hinchada pueda disfrutar del clásico. En el último cotejo entre ambos, la Academia celebró un triunfo por 3-2 que desató una fiesta total.

La Academia Cruceña tendrá que rearmar su esquema debido a varias ausencias: Braulio Rezaña y Saúl Severiche, Richet Gómez y Santiago Echevarne.

Blooming quiere cerrar un año ideal en clásicos: en los tres enfrentamientos previos salió invicto y mantiene a su favor la racha de más de mil días sin perder ante su eterno rival.

