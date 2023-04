Claure anuncia partidos y escuelas deportivas de Bolívar para El Alto

Después de que el presidente del Bolívar, Marcelo Claure, puso en consideración en sus redes sociales, de que la Academia juegue en El Alto, la alcaldesa Eva Copa recibió la sugerencia con beneplácito, por lo que respondió en Twitter, afirmando que los alteños recibirán con agrado que el equipo celeste juegue como local sus partidos en esa ciudad.

En respuesta a la autoridad edil, el presidente del Club Bolívar destacó el crecimiento de la urbe alteña y dijo que no solamente se jugará partidos, sino también se creará escuelas deportivas para los niños alteños.

“Querida Eva, en mi última visita a Bolivia me he quedado impresionado con el crecimiento y el espíritu luchador del Alto. Cuenta conmigo, no solo jugaremos en El Alto, pero construiremos escuelas deportivas para los niños alteños”, agregó Claure en Twitter.