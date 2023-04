“Le pegó y masacró a mi hija”, dijo entre lágrimas la madre de la niña secuestrada y asesinada en Coripata

La Paz

En medio de llanto y dolor, la madre de la niña de 7 años que fue secuestrada y posteriormente asesinada en la el municipio de Coripara de Los Yungas de La Paz, pide justicia y pena máxima para las personas que secuestraron a la menor y le quitaron la vida.

“Lo único que pido es justicia para mi hija, en primer lugar, agradezco al alcalde de Coripata al honorable que me a estado apoyando desde el primer momento que yo me e estado comunicando con él y a todos aquellos que me están apoyando”, manifestó la madre de la menor.