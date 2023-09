Grovert Carrillo se defiende y acusa de "amaños" a los dirigentes de Libertad Gran Mamoré

Cargando...

Después de que saliera a la luz un supuesto audio en el que se busca amañar un partido, la dirigencia de Libertad Gran Mamoré anunció que el jugador Grovert Carillo fue suspendido, porque habría sido identificado como uno de los implicados.

Alejandro Gómez, secretario general del club Libertad Real Mamoré, aseguró que tiempo atrás ya sospechaban del jugador por su “mal” desempeño en diferentes partidos. Incluso contó que en una ocasión el jugador llegó en estado de ebriedad, una noche antes de un partido importante en la ciudad de Sucre.

“Ya veníamos realizando seguimiento a Carrillo por su mal desempeño. Muchos perjuicios tuvimos por parte de él. No lo tomamos en cuenta en los últimos siete partidos y el equipo comenzó a ganar. En una ocasión, para subir en la liga, teníamos un partido en Sucre y una noche antes nos llegó en estado de ebriedad, pero no nos quedaba otra y le dimos otra oportunidad”, relató Gómez.

El secretario general del club indicó que existen otros tres jugadores que también están siendo investigados de manera interna. De quienes se sospecha estar involucrados en los actos de corrupción.

“Son jugadores que se han prestado para perjudicar al equipo, con perdidas de puntos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias.” Indicó.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Grovert Carrillo admitió que los audios son reales y que fueron enviados por un jugador de nombre “Efraín Cuello”. Señaló que por “miedo” no dio a conocer antes estos audios.

“Yo fui el que envío los audios. No lo hice antes por miedo a entregar a personas equivocadas. Yo nunca acepté ese tipo de propuestas. Espero que se realicen las investigaciones. Quien me envió los audios fue Efraín Carrillo”, dijo el jugador.

En cuanto a personas involucradas en amaños, Carrillo aseguró que existen miembros del club Libertad Real Mamoré implicados en estos actos. Apuntó a "un dirigente".

“Estoy seguro que en mi club hay personas involucradas en esto. Si yo lo denunciaba antes algún dirigente podía haberse resguardado. Por eso mandé el audio a los medios de comunicación”, aseguró.

Saul Paniagua, abogado experto en deportes, indicó que en este tipo de denuncias se debe de emitir una sanción interna a miembros de clubes que se vean implicados.

Paniagua explicó que en este tipo de denuncias se necesita expertos en constatar y verificar estos elementos que luego deben ser presentados como pruebas.