Grupo Frontera revela canción oficial de la selección mexicana para el Mundial 2026

Los integrantes de Grupo Frontera presentaron este martes ‘Un solo corazón’, el único tema oficial de la selección mexicana de fútbol para la próxima Copa del Mundo de fútbol 2026 que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá, territorios donde la banda tricolor intentará animar a sus jugadores y a los millones de aficionados que se congregarán para ver al Tricolor.

“La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano. Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escucharon la canción antes de que saliera y la estuvieron bailando y viendo sobre qué iba”, dijo el vocalista Adelaido ‘Payo’ Solís en una charla con EFE minutos antes de la revelación de la canción en el Auditorio Black Berry en Ciudad de México.

El nombre del sencillo es una declaración de intenciones sobre a qué se tendrán que enfrentar las selecciones que quieran derrotar a México en el Mundial a partir del próximo 11 de junio, ya que no serán solo 26 jugadores, sino todo un pueblo que “caerán en las casas con una carnita asada para ver todos juntos (los partidos)”.

“Más de 100 millones de mexicanos unidos, un solo corazón con el que todos apoyamos a la selección”, apuntó el artista de esta creación nacional que estará disponible en la plataforma Amazon Music.

Grupo Frontera, compositores de música regional norteña, se coloca en la lista de los 50 artistas más escuchados del mundo, por lo que ‘Un solo corazón’ promete ser un éxito mundial, especialmente en Estados Unidos y países hispanohablantes.

“Siempre hemos tratado de unir con nuestra música a la gente. Somos mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero sabemos bien que un mexicano nace donde le da la gana (...) Toda la gente que habla español puede entender, escuchar y sentir esta letra”, afirmó.

Entre sus aficionados figura Israel Reyes, jugador del Club América y seleccionado nacional, quien —según los miembros de la agrupación estadounidense con raíces mexicanas— es un “cantante frustrado” que no deja de interpretar sus canciones en las duchas del vestuario, una escena que, aseguran, es más común de lo que parece entre futbolistas.

“Los futbolistas también son músicos frustrados; siempre tienen la ilusión de vivir al estilo de la música. Nos dimos cuenta desde que empezamos nuestra carrera”, señaló el bajista de la banda Alberto ‘Beto’ Acosta, quien, al igual que el resto de sus compañeros, confiesa que en algún momento soñó con ser futbolista.

Exfutbolistas y música

‘Un solo corazón’ se presentó en un evento privado al que asistieron directivos de Amazon y el exjugador mexicano Pável Pardo, el mediocampista internacional que participó en el Mundial de Alemania de 2006 y se mostró emocionado de volver a ver esta competición en su país tras 40 años.

“El aficionado mexicano es el mejor del mundo, la pasión, la energía, lo que hace el aficionado para ir al mundial. Esa conexión que existe entre el aficionado y los jugadores. Cuando uno ve el himno ve esa pasión que el aficionado te entrega y tu dentro lo recibes”, explicó sobre su experiencia.

Tras la intervención del exjugador, los artistas cantaron su nuevo tema de tres minutos y terminaron el evento entonando ‘No Capea’, uno de sus últimos lanzamientos.

Por último, el cabeza principal de Amazon Music, Paul Forat, anunció que en dos semanas revelará un videoclip del tema en el que se podrá escuchar a Grupo Frontera cantando su nuevo himno junto a jugadores de la selección mexicana como Raúl Jiménez o el ‘Memo’ Ochoa.

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