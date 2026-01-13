Haquín estará ausente en los amistosos de la Verde: "Se sufre"

Luis Haquín no podrá ser parte de los partidos amistosos que disputará la selección boliviana frente a Panamá y México, debido a que se encuentra en plena competencia con su equipo, el Al-Tai de la liga de Arabia Saudita. Desde la distancia, el defensor manifestó sentimientos encontrados por no poder acompañar al grupo dentro del campo de juego.

En contacto con Red Uno de Bolivia, Haquín reconoció que la ausencia se vive con mayor intensidad fuera de la cancha.

“En lo personal, uno sufre más desde el otro lado. Al no estar ahí, sin la adrenalina ni la carga emocional del partido, en frío se vive peor”, expresó el zaguero.

Pese a ello, el jugador aseguró sentirse tranquilo por el grupo que representará al país. Señaló que mantiene la confianza en sus compañeros y en el compromiso que muestran con la camiseta nacional.

“Siempre con la buena vibra y con los deseos de que mis compañeros den lo mejor por la selección, por el país. Eso deja tranquilo, porque sabemos que siempre vamos a estar bien representados”, afirmó.

Haquín también subrayó la relevancia del proceso que atraviesa la Verde y la magnitud de los desafíos que se aproximan.

“Sabemos que no hay una segunda oportunidad, no hay un mañana. Nos hemos preparado para disputar esta clase de partidos, que considero de los más importantes de los últimos tiempos”, sostuvo.

Finalmente, el defensor remarcó el objetivo común del plantel boliviano.

“Tenemos un boleto y queremos agarrarlo, ir por ese sueño. Queremos subirnos a ese tren, porque no sabemos cuándo volverá a pasar”, concluyó el futbolista del Al-Tai.

