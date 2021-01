Koeman espera que Eric García se una al Barça, pero cree que la plantilla es escasa

Cargando...

BARCELONA, 30 ene (Reuters) - El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, confía en que el defensa del Manchester City Eric García se reincorpore tarde o temprano a las filas del club catalán donde se formó como futbolista, aunque admitió que su plantilla necesita reforzarse ante la falta de fortaleza en muchas áreas.

García, de 20 años, pasó por la cantera del Barça antes de marcharse al City en 2017, pero ha agotado su contrato y no ha sido titular con el equipo de la Premier League de Pep Guardiola desde finales de noviembre.

Aunque podría incorporare al club en junio mediante un traspaso gratuito, el candidato a la presidencia del Barça, Víctor Font, ha pedido a la comisión gestora que dirige temporalmente el club que se haga con el jugador antes de que se cierre el actual plazo de fichajes, el 1 de febrero.

"Ya sabemos que seguramente venga para la temporada que viene, y si no es posible para este enero, lo aceptaremos y seguiremos adelante", dijo Koeman en una rueda de prensa previa al partido de Liga que disputará su equipo el domingo en casa ante el Athletic de Bilbao.

"He hablado con Pep (Guardiola) (...) pero no hemos hablado de Eric García, porque no es mi trabajo", añadió.

Koeman dijo que la actual plantilla de su equipo, que ha ganado sus últimos cuatro partidos de liga y también ha llegado a los cuartos de final de la Copa del Rey, necesita algunos refuerzos tras la marcha de jugadores como Luis Suárez e Ivan Rakitic el año pasado.

"Ya he dicho varias veces que es una temporada en la que estamos cambiando cosas, en la que optamos por jugadores jóvenes. Hoy en día el Barça no está para ganar muchas cosas porque, yo creo que intentamos, mejoramos, luchamos, pero también hay que ser realistas", dijo.

El Barça venció al Athletic de Bilbao por 3 a 2 en su último encuentro de liga a principios de este mes, pero luego perdió ante los vascos tras la prórroga en la final de la Supercopa de España.

El Athletic está en plena forma bajo la dirección de su nuevo entrenador, Marcelino, y ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su último partido de liga, el equipo goleó al Getafe por 5-1.

"Son un equipo fuerte físicamente y a balón parado. Hay que estar muy concentrados en esas acciones y definir las ocasiones que creemos", añadió Koeman.

"Los dos partidos anteriores contra el Athletic hemos tenido muchas ocasiones para ganar. (...) Hay que seguir como hasta ahora, que hemos mejorado en juego y en cosas con el balón".

(Información de Richard Martin; editado por Pritha Sarkar; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk)