Largas filas por entradas para el partido Bolivia vs Panamá en Tarija

La expectativa por el partido amistoso entre la selección boliviana y Panamá, que se jugará este domingo en el estadio IV Centenario a las 17:00, ha generado largas filas y reclamos por la venta de entradas.

Desde el pasado domingo, cientos de aficionados hacen cola frente al estadio con la esperanza de conseguir un boleto.

Este viernes se desarrolla el segundo día de venta física, luego de que el jueves se pusieran a la venta 6.000 entradas, de las cuales solo se vendieron 600 debido a problemas con el sistema de venta, que se cayó durante la jornada.

“Dijeron que se cerró el sistema a las 8:00 de la noche y que hoy a las 10:00 volvieran a vender, pero atendían muy pocas personas”, relató el primero en la fila, que da vuelta al estadio y supera a las 1.000 personas.

La situación ha generado malestar entre los aficionados. “Ya son tres noches que voy durmiendo aquí para conseguir una entrada. Lamentable la mala organización”, comentó otro ciudadano, evidenciando la frustración de quienes buscan acompañar a la Verde en Tarija.

Se recuerda que varias entradas fueron vendidas de manera virtual y que, debido a la alta demanda, solo se permite la compra de dos boletos por persona.

