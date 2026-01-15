TEMAS DE HOY:
Deportes

Locura total en Tarija: arrancó la venta física de entradas para ver a la Verde

La ilusión por ver a la selección provocó una masiva respuesta de los hinchas, quienes incluso durmieron varios días en fila para conseguir su entrada en el estadio IV Centenario. 

Martin Suarez Vargas

15/01/2026 11:35

En el círculo, hinchas en Tarija hacen fila por entradas para ver a la Selección Boliviana. Formados, jugadores de la selección nacional de fútbol. Fotos: redes sociales.
Tarija, Bolivia.

Escuchar esta nota

La fiebre por la Selección Boliviana se siente con fuerza en Tarija. Desde tempranas horas de este jueves, cientos de hinchas coparon las ventanillas del estadio IV Centenario tras el inicio de la venta de entradas para el partido de este domingo contra Panamá desde las 17:00 en el estadio IV Centenario.

La pasión llegó a tal punto que varios aficionados pasaron dos e incluso tres días haciendo fila, decididos a no perderse un compromiso que consideran histórico en aquel departamento del país. La expectativa es alta y la confianza de que los dirigidos por Óscar Villegas saquen un resultado positivo en el cotejo.

El ambiente no solo gira en torno al fútbol. La presencia de la Selección también provoca un importante movimiento económico en la ciudad, beneficiando a comerciantes, hoteleros y transportistas, que ya registran una alta demanda en estos días previos al encuentro.

La ilusión crece con el pasar de las horas, mientras la Verde se prepara intensamente en Santa Cruz. El amistoso es uno de los dos duelos de preparación, que tiene programado la selección antes de enfrentar a Surinam por el repechaje mundialista en el mes de marzo.

PRECIO DE LAS ENTRADAS:

Butacas: Bs. 300.

Preferencia: Bs. 240.

General B: Bs. 180.

General A y C: Bs. 140.

Curva Norte: Bs. 80. 

Curva Sur: Bs. Bs. 80.

