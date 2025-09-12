La Conmebol publicó este viernes, a través de sus redes sociales, un recuento con los cinco mejores goles de la selección boliviana en las Eliminatorias Sudamericanas que concluyeron recientemente. Entre los elegidos aparecen Miguel Terceros, Henry Vaca, Víctor Ábrego y Ramiro Vaca, quienes se lucieron con verdaderos golazos.

En el quinto lugar figura Miguel Terceros, con el tanto convertido a Chile el 10 de septiembre en Santiago, por la octava fecha. El volante nacional aprovechó un contragolpe y, pese a la marca de tres rivales, definió con un potente disparo que venció al portero local.

La cuarta posición fue para Henry Vaca, gracias a su gol ante Perú en la victoria 2-0 en La Paz, por la quinta fecha. El atacante se escapó por la izquierda y, con un remate de zurda, dejó sin opciones a Pedro Gallese.

El tercer lugar lo ocupa Víctor Ábrego, quien marcó frente a Brasil en la primera jornada de las clasificatorias. Tras dejar en el camino a tres defensores, sacó un fuerte disparo que se clavó en el ángulo del arco defendido por Ederson.

En la segunda casilla aparece nuevamente Miguel Terceros, esta vez por su gol a Colombia en la séptima fecha, tanto que significó el triunfo de Bolivia sobre los cafeteros.

Y el puesto de honor, el número uno, fue para Ramiro Vaca con su remate de media distancia frente a Venezuela, también en la séptima jornada, abriendo el marcador en un compromiso que quedó en la memoria de los hinchas.

