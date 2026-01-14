TEMAS DE HOY:
Deportes

Polémica en Argentina: cuestionan el estado físico del futbolista Enzo Hoyos

El futbolista, recientemente incorporado a Ferrocarril Oeste, fue blanco de duras críticas en redes sociales tras la difusión de una imagen durante los trabajos de preparación del equipo. 

Martin Suarez Vargas

14/01/2026 12:02

Futbolista Enzo Hoyos en el círculo junto a sus compañeros. Foto: Redes sociales.
Una imagen publicada por Ferrocarril Oeste en sus redes sociales generó polémica y abrió un fuerte debate entre los hinchas, luego de que se cuestionara la condición física del futbolista Enzo Santiago Ariel Hoyos, en plena etapa de pretemporada del conjunto argentino.

La fotografía, compartida por el club de la Segunda División del fútbol argentino, muestra al jugador durante una sesión de trabajo físico. Sin embargo, lejos de pasar desapercibida, la publicación desató una ola de comentarios críticos por parte de los usuarios, quienes señalaron que el futbolista no estaría en un estado físico óptimo para afrontar la competencia.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y, en su mayoría, apuntaron a una supuesta falta de preparación del jugador, situación que generó un intenso debate en las plataformas digitales sobre el profesionalismo y el cuidado físico en esta etapa previa al inicio del torneo.

Enzo Hoyos llega a Ferrocarril Oeste a préstamo tras su paso por Deportes Iquique de Chile, equipo con el que descendió de categoría. El mediocampista afronta ahora un nuevo desafío en el fútbol argentino, donde buscará consolidarse y dejar atrás las críticas surgidas en el arranque de la pretemporada.

