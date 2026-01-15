¡Récord! FIFA recibe más de 500 millones de pedidos de entradas para el Mundial 2026

A menos de cinco meses del inicio del Mundial 2026, la expectativa de los fanáticos alcanza niveles históricos. La FIFA anunció que recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas durante la primera fase de venta por sorteo aleatorio, un récord absoluto en la historia del fútbol.

El período estuvo abierto entre el 11 de diciembre y el 13 de enero, promediando 15 millones de solicitudes diarias, todas validadas con tarjetas de crédito distintas. Las solicitudes provinieron de los 211 países y territorios miembros de la FIFA, con especial demanda de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado fue Colombia–Portugal, que se jugará el 27 de junio en Miami. También figuran entre los más esperados la final del 19 de julio en Nueva York y el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó: “500 millones de solicitudes en poco más de un mes es una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”.

La FIFA aclaró que la solicitud no garantiza la entrada. Si la demanda supera la oferta, las entradas se asignarán mediante un sorteo aleatorio. Quienes no resulten beneficiados tendrán otra oportunidad en la fase de venta de última hora, cercana al inicio del torneo, por orden de llegada. Además, el acceso a las entradas no asegura automáticamente la entrada a los países sede; los hinchas deberán gestionar con antelación sus visas. Para Estados Unidos, se habilitará próximamente el sistema FIFA PASS con citas prioritarias.

