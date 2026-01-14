Arancel cero: qué sectores se benefician y hasta cuándo rige la medida, según el DS 5516

El Decreto Supremo N° 5516 fija el arancel cero para la importación de maquinaria, equipos e insumos para sectores industriales estratégicos hasta el 31 de diciembre de 2026.



Entre los sectores beneficiados con la alícuota del gravamen arancelario al 0% se encuentran la industria alimenticia, agroalimentaria, textiles, metalurgia, minería y el transporte.

Según el Artículo 24 del decreto, la exoneración impositiva está circunscrita a los productos detallados en los Anexos 3 y 4 del documento, siempre y cuando las importaciones no ingresen en conflicto con normas nacionales o acuerdos internacionales.

La norma detalla los productos que se podrá importar en rubros estratégicos:

Industria alimenticia y agroalimentaria: adquisición de maquinaria para procesamiento y manufactura de alimentos.

Textil y metalúrgico: equipamiento para mejorar la competitividad y diversificar exportaciones en mercados regionales.

Minería: equipos para la actualización tecnológica y operativa.

Automotriz y transporte: neumáticos, lubricantes, baterías y repuestos, componentes críticos para la logística y el movimiento de carga y pasajeros.

La medida busca abaratar el acceso a capital productivo, modernizar procesos industriales y reducir el impacto financiero que enfrentan las empresas tras varios años de encarecimiento de bienes esenciales.



