Arancel cero: qué sectores se benefician y hasta cuándo rige la medida, según el DS 5516

La exención arancelaria alcanza a sectores estratégicos y apunta a facilitar inversiones y el acceso a capital productivo.
14/01/2026 8:24
El Decreto Supremo N° 5516 fija el arancel cero para la importación de maquinaria, equipos e insumos para sectores industriales estratégicos hasta el 31 de diciembre de 2026.
Entre los sectores beneficiados con la alícuota del gravamen arancelario al 0% se encuentran la industria alimenticia, agroalimentaria, textiles, metalurgia, minería y el transporte.
La norma detalla los productos que se podrá importar en rubros estratégicos:
Industria alimenticia y agroalimentaria: adquisición de maquinaria para procesamiento y manufactura de alimentos.
Textil y metalúrgico: equipamiento para mejorar la competitividad y diversificar exportaciones en mercados regionales.
Minería: equipos para la actualización tecnológica y operativa.
Automotriz y transporte: neumáticos, lubricantes, baterías y repuestos, componentes críticos para la logística y el movimiento de carga y pasajeros.
La medida busca abaratar el acceso a capital productivo, modernizar procesos industriales y reducir el impacto financiero que enfrentan las empresas tras varios años de encarecimiento de bienes esenciales.
