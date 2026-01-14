TEMAS DE HOY:
QNMP Joven apuñalado en Oruro Juan Ramón Quintana

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

El Gobierno reemplaza el D.S. 5503 por el 5516: qué cambia

El Gobierno abrogó el Decreto Supremo 5503 y lo reemplazó por el D.S. 5516, una norma más acotada que excluye artículos sobre inversiones, régimen tributario y facultades al Banco Central, pero mantiene medidas económicas clave.

Red Uno de Bolivia

14/01/2026 7:41

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

El Decreto Supremo 5516 introduce cambios sustanciales respecto al D.S. 5503, tanto en su alcance como en su contenido, al presentar una estructura más reducida y eliminar varios artículos que generaron rechazo y movilizaciones en distintos sectores sociales, entre ellos organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB).

Mientras el D.S. 5503 contaba con 121 artículos y ocho disposiciones transitorias, el nuevo decreto se reduce a 32 artículos y cinco disposiciones transitorias, dejando fuera varios aspectos que fueron duramente cuestionados durante su vigencia.

Entre las principales diferencias, el D.S. 5516 no contempla el retiro del diésel de la lista de sustancias controladas, uno de los puntos más observados del decreto abrogado. Tampoco incluye el capítulo de promoción y protección de inversiones ni el procedimiento Fast Track, que establecía mecanismos acelerados para inversiones privadas.

 

 

Asimismo, el nuevo decreto excluye la autorización excepcional al Banco Central de Bolivia para aplicar medidas de estabilización económica, así como la abrogación del régimen de inversiones con estabilidad jurídica de hasta 15 años, disposiciones que sí estaban contempladas en el D.S. 5503.

Otro aspecto eliminado es el artículo referido al régimen tributario para emprendedores, el cual fue criticado por sectores productivos y laborales del país.

Pese a estas exclusiones, el Decreto Supremo 5516 mantiene algunas medidas económicas relevantes. Entre ellas se encuentra la eliminación de la subvención a los combustibles, además de disposiciones relacionadas con bonos sociales y el salario mínimo nacional.

La norma también incorpora el diferimiento de créditos, una medida orientada a aliviar la carga financiera de la población, y establece un gravamen arancelario del 0% para determinados productos, con el objetivo de facilitar importaciones y reducir costos.

De esta manera, el D.S. 5516 se presenta como una norma más acotada, que deja de lado varios artículos polémicos del decreto anterior, pero conserva disposiciones económicas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

DATOS GENERALES

D.S. 5503

  • 121 artículos

  • 8 disposiciones transitorias

D.S. 5516

  • 32 artículos

  • 5 disposiciones transitorias

 

ASPECTOS EXCLUIDOS EN EL D.S. 5516

  • Retiro del diésel de la lista de sustancias controladas

  • Promoción y protección de inversiones

  • Procedimiento Fast Track

  • Autorización excepcional al BCB

  • Estabilidad jurídica de inversiones por 15 años

  • Régimen tributario para emprendedores

ASPECTOS QUE SÍ CONTEMPLA EL D.S. 5516

  • Eliminación de la subvención a los combustibles

  • Bonos y salario mínimo nacional

  • Diferimiento de créditos

  • Gravamen arancelario del 0 %

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD