El Gobierno reemplaza el D.S. 5503 por el 5516: qué cambia

El Decreto Supremo 5516 introduce cambios sustanciales respecto al D.S. 5503, tanto en su alcance como en su contenido, al presentar una estructura más reducida y eliminar varios artículos que generaron rechazo y movilizaciones en distintos sectores sociales, entre ellos organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB).

Mientras el D.S. 5503 contaba con 121 artículos y ocho disposiciones transitorias, el nuevo decreto se reduce a 32 artículos y cinco disposiciones transitorias, dejando fuera varios aspectos que fueron duramente cuestionados durante su vigencia.

Entre las principales diferencias, el D.S. 5516 no contempla el retiro del diésel de la lista de sustancias controladas, uno de los puntos más observados del decreto abrogado. Tampoco incluye el capítulo de promoción y protección de inversiones ni el procedimiento Fast Track, que establecía mecanismos acelerados para inversiones privadas.

Asimismo, el nuevo decreto excluye la autorización excepcional al Banco Central de Bolivia para aplicar medidas de estabilización económica, así como la abrogación del régimen de inversiones con estabilidad jurídica de hasta 15 años, disposiciones que sí estaban contempladas en el D.S. 5503.

Otro aspecto eliminado es el artículo referido al régimen tributario para emprendedores, el cual fue criticado por sectores productivos y laborales del país.

Pese a estas exclusiones, el Decreto Supremo 5516 mantiene algunas medidas económicas relevantes. Entre ellas se encuentra la eliminación de la subvención a los combustibles, además de disposiciones relacionadas con bonos sociales y el salario mínimo nacional.

La norma también incorpora el diferimiento de créditos, una medida orientada a aliviar la carga financiera de la población, y establece un gravamen arancelario del 0% para determinados productos, con el objetivo de facilitar importaciones y reducir costos.

De esta manera, el D.S. 5516 se presenta como una norma más acotada, que deja de lado varios artículos polémicos del decreto anterior, pero conserva disposiciones económicas consideradas prioritarias por el Ejecutivo.

DATOS GENERALES

D.S. 5503

121 artículos

8 disposiciones transitorias

D.S. 5516

32 artículos

5 disposiciones transitorias

ASPECTOS EXCLUIDOS EN EL D.S. 5516

Retiro del diésel de la lista de sustancias controladas

Promoción y protección de inversiones

Procedimiento Fast Track

Autorización excepcional al BCB

Estabilidad jurídica de inversiones por 15 años

Régimen tributario para emprendedores

ASPECTOS QUE SÍ CONTEMPLA EL D.S. 5516

Eliminación de la subvención a los combustibles

Bonos y salario mínimo nacional

Diferimiento de créditos

Gravamen arancelario del 0 %

