TEMAS DE HOY:
Wilma Alanoca concejal Cacique chiquitano Robo en El Alto

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

BCB revela el estado de las reservas: Bolivia cerró 2025 con $us 3.753 millones en RIN

El Banco Central de Bolivia informó que el país cerró 2025 con $us 3.753 millones en Reservas Internacionales Netas, donde el oro representa el 85% del total.

Juan Marcelo Gonzáles

20/01/2026 14:18

Foto: Conferencia del Banco Central de Bolivia
LA PAZ

Escuchar esta nota

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, a diciembre de 2025, el país cuenta con $us 3.753 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN), además de detallar las operaciones realizadas con oro monetario durante la pasada gestión.

El presidente a.i. del BCB, David Iván Espinoza, explicó que una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración fue la implementación de un nuevo reglamento para la compra de oro, con el objetivo de contar con una cotización más precisa y un cálculo más transparente en estas operaciones.

Oro: alto porcentaje y ajustes en la política

Espinoza aclaró que las reservas en oro no se incrementaron debido a que, durante la anterior administración, el metal precioso era comprado, refinado y posteriormente utilizado para la compra de combustibles, práctica que dejó de aplicarse tras el levantamiento de la subvención a los carburantes.

Asimismo, informó que en la gestión 2025 se realizaron ventas adelantadas de oro, compromisos que deberán cumplirse en 2026 y que ascienden a 6,6 toneladas, equivalentes a $us 921,2 millones.

Advertencia sobre la composición de las reservas

Según el BCB, Bolivia mantiene actualmente el 85% de sus reservas en oro, un porcentaje que no es el más recomendable, ya que los estándares internacionales sugieren que este componente debería ubicarse entre 14% y 20% del total de las RIN.

En cifras globales, el país cuenta con 22,8 toneladas de oro en reserva, de las cuales 18,8 toneladas están invertidas en el exterior.

Mayor liquidez y refuerzo de reservas

Finalmente, Espinoza destacó que, gracias a las medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno y al desembolso de créditos externos, Bolivia pasó de contar con apenas $us 70 millones de disponibilidad a $us 650 millones, fortaleciendo así la posición de las reservas internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD