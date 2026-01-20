BCB revela el estado de las reservas: Bolivia cerró 2025 con $us 3.753 millones en RIN

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que, a diciembre de 2025, el país cuenta con $us 3.753 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN), además de detallar las operaciones realizadas con oro monetario durante la pasada gestión.

El presidente a.i. del BCB, David Iván Espinoza, explicó que una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración fue la implementación de un nuevo reglamento para la compra de oro, con el objetivo de contar con una cotización más precisa y un cálculo más transparente en estas operaciones.

Oro: alto porcentaje y ajustes en la política

Espinoza aclaró que las reservas en oro no se incrementaron debido a que, durante la anterior administración, el metal precioso era comprado, refinado y posteriormente utilizado para la compra de combustibles, práctica que dejó de aplicarse tras el levantamiento de la subvención a los carburantes.

Asimismo, informó que en la gestión 2025 se realizaron ventas adelantadas de oro, compromisos que deberán cumplirse en 2026 y que ascienden a 6,6 toneladas, equivalentes a $us 921,2 millones.

Advertencia sobre la composición de las reservas

Según el BCB, Bolivia mantiene actualmente el 85% de sus reservas en oro, un porcentaje que no es el más recomendable, ya que los estándares internacionales sugieren que este componente debería ubicarse entre 14% y 20% del total de las RIN.

En cifras globales, el país cuenta con 22,8 toneladas de oro en reserva, de las cuales 18,8 toneladas están invertidas en el exterior.

Mayor liquidez y refuerzo de reservas

Finalmente, Espinoza destacó que, gracias a las medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno y al desembolso de créditos externos, Bolivia pasó de contar con apenas $us 70 millones de disponibilidad a $us 650 millones, fortaleciendo así la posición de las reservas internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play