Cadex: “Bolivia está al borde del abismo” por caída en exportaciones y consumo

“Estamos al borde del abismo, pero no nos hemos caído todavía”, así es como Martín Salces, gerente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, calificó la situación en el país.

Según el gerente de la Cadex, esta situación se dio ante las políticas públicas erráticas o inexistentes, provocando una reducción en la producción y el consumo, afectando a los hogares.

“Se estima que el próximo año vamos a tener una inflación acumulada del 20%, según el Fondo Monetario. Tenemos una caída considerable de cerca de $us 400 millones, pero esto tiene que ver con factores como bloqueo en las exportaciones”, aseguró Salces.

Desde la Cadex afirman que es necesario realizar un “gran acuerdo nacional para rescatar al país”; también deben tomarse medidas políticas para el orden económico de corto plazo para asegurar la provisión de combustibles.

“Tiene que haber una nueva ley de hidrocarburos orientada para atraer capital y se debe hacer un ajuste sobre el gasto público”, planteó el gerente de la Cadex.

Mira la programación en Red Uno Play