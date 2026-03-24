Exportadores denuncian demoras de hasta seis semanas en la terminal de Arica

El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, denunció demoras de entre cuatro y seis semanas en la terminal portuaria de Arica en Chile, situación que está generando pérdidas económicas y afectando la credibilidad de los exportadores bolivianos.

Explicó que cuando los contenedores llegan al puerto son sometidos a inspecciones que implican la apertura y revisión de la carga. Este proceso, que antes tomaba menos de 24 horas, ahora se extiende por varias semanas, encareciendo los costos logísticos y provocando retrasos en los pagos y en la reposición de materia prima.

Ávila advirtió que las pérdidas pueden oscilar entre 30.000 y 50.000 dólares por contenedor.

Además, señaló que los retrasos derivan en incumplimientos de contrato y pérdida de confianza de los compradores internacionales, quienes optan por buscar otros proveedores.

Ante esta situación, Cadexco recurrió a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba para gestionar acciones ante la Cancillería boliviana y otras instancias, con el fin de que se establezca contacto con las autoridades chilenas y se agilicen los procedimientos.

Por su parte, el diputado Luis Laredo indicó que ya se envió una nota a la Cancillería de Bolivia solicitando explicaciones sobre el incremento en los controles a la carga boliviana y pidió coordinar con sus pares chilenos para reducir los tiempos de inspección.

El legislador calificó la situación como un “impase” que debe resolverse de manera inmediata y planteó la necesidad de buscar puertos alternativos, ante los problemas recurrentes en Arica, como paros e incremento de costos, que terminan afectando directamente a los exportadores.

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