Exportadores denuncian demoras de hasta seis semanas en la terminal de Arica

El sector pide a la Cancillería gestionar soluciones y plantean buscar puertos alternativos.
24/03/2026 7:58
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El presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, denunció demoras de entre cuatro y seis semanas en la terminal portuaria de Arica en Chile, situación que está generando pérdidas económicas y afectando la credibilidad de los exportadores bolivianos.
Ávila advirtió que las pérdidas pueden oscilar entre 30.000 y 50.000 dólares por contenedor.
Además, señaló que los retrasos derivan en incumplimientos de contrato y pérdida de confianza de los compradores internacionales, quienes optan por buscar otros proveedores.
Ante esta situación, Cadexco recurrió a la Brigada Parlamentaria de Cochabamba para gestionar acciones ante la Cancillería boliviana y otras instancias, con el fin de que se establezca contacto con las autoridades chilenas y se agilicen los procedimientos.
El legislador calificó la situación como un “impase” que debe resolverse de manera inmediata y planteó la necesidad de buscar puertos alternativos, ante los problemas recurrentes en Arica, como paros e incremento de costos, que terminan afectando directamente a los exportadores.
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