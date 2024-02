La escasez del dólar atenta contra la belleza

Cargando...

Santa Cruz

El difícil acceso a la divisa extranjera elevó el precio de los productos de belleza. Los distribuidores aseguran que el precio se ha elevado entre Bs 5 a Bs 50, en especial los que proceden de Argentina y Brasil.

La señora Elizabeth, quien comercializa los productos de belleza al por mayor y menor, aseguró que, al no poder encontrar dólares, no están llegando los productos con normalidad. “No hemos podido abastecernos, estamos agotando el stock, y en algunos casos sólo vendemos por unidad. La respuesta que nos dan los importadores es que no hay dólares para hacer la compra”.

En su distribuidora, los productos más buscados son los quita esmalte, los protectores térmicos, los cosméticos y cremas para el rostro.

En este sentido explicó que los quita esmaltes, que antes costaban 105, hoy cuestan Bs 130 la docena; el protector térmico pasó primero de Bs 170 a Bs 180 y recientemente llegó a Bs 240 la docena.

Esta suba se ha ido registrando desde hace dos meses, indicó la señora Elizabeth.

Los productos llegan en su mayoría de Argentina, Brasil, aunque también se distribuyen los procedentes de México y Estados Unidos. Siendo los argentinos los más caros.

Una similar situación, relató Sonia Pizarroso, que comercializa este tipo de productos al por menor.

Uno de los productos más buscados son el monómero de Mia Secret, para uñas acrílicas, que incrementó de Bs 80 a 85; la crema Ponds subió de Bs 25 a Bs 35; y los exfoliantes de arroz aumentaron de Bs 25 a Bs 30.

También se dio a conocer que una conocida marca de productos para el cabello anunció a sus clientes que su precio incrementaría en un 8%, por la falta de dólares en el país.

