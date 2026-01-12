Paz afirma que eliminación de la subvención ahorra $us 10 millones diarios y bloqueos generan pérdidas de $us 20 millones

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la eliminación de la subvención representa un ahorro diario de aproximadamente $us 10 millones para el Estado, recursos que, según dijo, pueden ser destinados a obras y generación de empleos.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que esta medida constituye una “conquista económica” para el país y defendió su impacto en la recuperación de las finanzas públicas.

“Por cada día quitando la subvención, nos hemos ahorrado $us 10 millones, que significan obras y empleos”, señaló Paz.

No obstante, advirtió que los bloqueos registrados en distintas regiones del país provocan pérdidas económicas aún mayores. De acuerdo con su estimación, cada jornada de bloqueo genera un daño de al menos $us 20 millones en obras paralizadas, empleos afectados y producción detenida.

“Por cada día de bloqueo hemos perdido $us 20 millones en obras, empleos y producción”, indicó.

Las declaraciones se dan en un contexto marcado por conflictos sociales y medidas de presión que afectan a las principales carreteras del país, mientras desde distintos sectores se debate el impacto económico de la eliminación de la subvención y las consecuencias de los bloqueos en la economía nacional.

