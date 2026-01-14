Internacionalización universitaria fortalece la identidad profesional y prepara talentos globales

El enfoque de movilidad estudiantil internacional aporta beneficios claros, como un mayor desarrollo de la autonomía del alumnado, una mayor sensibilidad intercultural y un mejor acceso a metodologías educativas innovadoras. Además, los principales desafíos que pueden surgir se logran superar eficazmente cuando existe una adecuada preparación previa.

El Programa de Internacionalización de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) es una de las principales oportunidades para que los estudiantes amplíen sus conocimientos, fortalezcan su vocación profesional y se formen como profesionales globales en universidades reconocidas de Latinoamérica.

La internacionalización no se limita al viaje, sino al contacto directo con nuevos sistemas educativos, metodologías de enseñanza y realidades sociales y profesionales distintas. Así lo vivió Aracely Conde, estudiante de la carrera de Derecho de Unifranz, quien realizó su intercambio académico en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México.

Más allá de cursar un semestre en el extranjero, esta experiencia implica un proceso de transformación académica, cultural y personal que amplía la visión del mundo y del ejercicio profesional.

“Yo me fui al estado de Jalisco, a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Me fui al estado, a la ciudad más conocida como Puerto Vallarta. La experiencia es muy bonita”, relata la joven universitaria.

Durante su semestre internacional, Aracely fortaleció su interés por el derecho comparativo e internacional al contrastar el sistema judicial boliviano con el mexicano.

“Más que todo en el ámbito de mi carrera conocí cuáles son las diferencias de un sistema judicial, tanto como en nuestro país, que es unitario, y también el sistema judicial federal (México)”, explica. Esta vivencia marcó un punto de inflexión en su formación, permitiéndole proyectarse hacia áreas como el derecho para inmigrantes y el trabajo con legislaciones comparadas.

El impacto del programa también se refleja en el ámbito tecnológico y científico. Gabriel Matheus Janco de Freitas, egresado de Ingeniería de Sistemas de Unifranz, cursó un semestre en la Universidad de Campinas (Unicamp), una de las instituciones más prestigiosas de Brasil y de América Latina.

“Yo he ido a la Universidad de Campinas en San Paulo, Brasil, en la ciudad de Campinas, en sí. Yo he ido ahí por el motivo que la universidad está en tercer lugar en el ranking de las universidades latinoamericanas”, comenta Gabriel.

Durante su estancia, Gabriel tuvo acceso a laboratorios de innovación, proyectos empresariales y espacios de investigación avanzada.

“He conocido a muchas personas, docentes, profesionales, hasta proyectos de empresas que he participado”, señala. La experiencia fue tan significativa que hoy proyecta su futuro académico fuera del país.

“Me ha gustado mucho esa universidad, a punto que quiero volver a hacer una posgraduación ahí. Me han abierto las puertas en un laboratorio ahí, para hacer lo que llaman allá (en Brasil) la iniciación científica, como en la parte laboral, y también en otras empresas alrededor de la universidad”, afirma.

En el área de la comunicación, Mayte Puña, estudiante de Periodismo de Unifranz, vivió una experiencia similar al realizar su intercambio, a través del programa de internacionalización de Unifranz, a una de las universidades en México.

“Yo me fui a la Universidad Iberoamericana de Puebla, más conocida como Ibero Puebla y la experiencia puedo decir que fue bastante linda y fue muy grata”, recuerda.

Para ella, el valor del programa radica tanto en el aprendizaje académico como en el crecimiento personal y cultural.

“El aplicar al programa de internacionalización te abre muchas puertas porque haces nuevas amistades, conoces a muchas más personas y no solamente personas que son del país al que vas, porque conoces personas de distintos países. En mi caso yo me encontré con personas de Colombia, con personas de Alemania, de Francia y siento que eso enriquece aún más a nivel personal, siento que abre completamente tu mente y estoy segura que los que postulen, el momento en que regresen, no van a ver las cosas de igual forma”, enfatiza.

Estas experiencias reflejan el impacto del programa “Internacionalízate” de Unifranz, una iniciativa que permite a los estudiantes cursar el semestre en universidades aliadas del exterior, fortaleciendo no solo su formación académica, sino también habilidades como la adaptación, el pensamiento crítico, la interculturalidad y la construcción de redes profesionales internacionales.

El Programa de Internacionalización de Unifranz demuestra que formarse en el extranjero es una inversión en el futuro profesional y humano. A través de historias como las de Aracely, Gabriel y Mayte, queda claro que estudiar en universidades de Latinoamérica no solo amplía el conocimiento, sino que transforma la vocación, fortalece la identidad profesional y prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más globalizado.





