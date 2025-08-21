Auto se parte en dos tras brutal choque y sus ocupantes sobreviven (VIDEO)

Un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en una avenida principal de São Paulo dejó perplejos a vecinos y transeúntes, luego de que un automóvil se partiera literalmente en dos tras chocar a gran velocidad contra un poste metálico.

A pesar de la magnitud del impacto, tanto el conductor como su acompañante salieron ilesos, en lo que varios testigos calificaron como “un verdadero milagro”.

Según los primeros reportes de las autoridades locales, el vehículo circulaba a una velocidad considerablemente superior a la permitida cuando el conductor perdió el control, saliéndose de su trayectoria e impactando de lleno contra un poste.

La violencia del choque fue tal que el automóvil quedó completamente destrozado, con partes del mismo esparcidas sobre el asfalto.

Afortunadamente, en este caso, tanto el conductor como el pasajero lograron salir por sus propios medios y fueron atendidos por servicios de emergencia en el lugar. No presentaban heridas graves. Se cree que el uso correcto del cinturón de seguridad y la estructura del vehículo jugaron un papel crucial para evitar una tragedia.

“Ver cómo quedó el auto y saber que nadie murió es realmente impactante”, comentó una vecina que presenció el accidente. “Es un recordatorio muy fuerte de lo que puede pasar cuando se maneja sin precaución”.

Mira la programación en Red Uno Play