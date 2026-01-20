Boliviano fallece en trágico accidente ferroviario en España

Este martes se dio a conocer la historia de Víctor Terán, un boliviano de 52 años que falleció en el trágico accidente ferroviario en España, sucedido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba, en el sur de España.

La noticia fue confirmada por su esposa Osiris Sevilla, procedente de Nicaragua.

“Mi marido no ha muerto, le han arrebatado la vida, porque él no quería morir. ¿Por qué ha tenido que morir? “No lo sé”, dijo Osiris con gran dolor por la trágica pérdida.

En una entrevista publicada en Hoy, Osiris relató la angustia tras confirmar la muerte y sobre la desesperación de no saber cómo darle la noticia a la familia de Víctor.

“Ahora no sé qué voy a hacer. Tengo que sacar fuerza de donde sea para tirar. Yo soy muy creyente, espero que Dios me la dé”. Osiris aún no sabe cómo le va a contar la noticia al hijo de su marido, que tiene 7 años y se llama como él y vive con su madre biológica en Bolivia, señalaron en HOY.

Víctor Terán Mita, nacido en La Paz el 8 de septiembre de 1973, fue una de las víctimas del siniestro registrado en Adamuz, provincia de Córdoba, donde dos trenes de alta velocidad colisionaron tras el descarrilamiento en la ruta Málaga–Madrid.

El accidente es considerado uno de los más graves en la red ferroviaria española en las últimas décadas, con un saldo preliminar de al menos 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del hecho.

La Embajada de Bolivia en España y el Consulado boliviano en Córdoba activaron de inmediato los protocolos de asistencia consular, brindando acompañamiento permanente y apoyo directo a las familias afectadas, además de coordinar acciones con las autoridades locales.

Las intenciones de la pareja de Terán, Osiris Sevilla, son que sus restos sean repatriados a territorio boliviano, además de que tiene un hijo de siete años de edad que vive en Bolivia con su madre biológica.

La Cancillería informó que se habilitaron dos líneas de atención consular para connacionales que requieran información o asistencia relacionada con el accidente: 664606019 y 603812993

