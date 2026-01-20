TEMAS DE HOY:
Cancillería boliviana expresa pesar por las víctimas del accidente ferroviario en España

La Cancillería boliviana manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno español tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en ese país.

Juan Marcelo Gonzáles

20/01/2026 13:00

LA PAZ

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresó este martes sus condolencias al Reino de España por las vidas perdidas a consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido en territorio español.

A través de un comunicado oficial, el canciller Fernando Aramayo Carrasco manifestó su profundo pesar por el siniestro y transmitió la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo y el Gobierno de España, así como con las familias de las personas fallecidas.

“En este momento de dolor, la Cancillería boliviana hace llegar sus más sinceras condolencias y expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas”, señala el documento.

 

Asimismo, el comunicado expresa deseos de pronta recuperación para las personas que resultaron heridas en el accidente y reafirma el acompañamiento del Estado boliviano al Reino de España en estas horas de duelo.

El pronunciamiento oficial fue emitido desde La Paz, con fecha 20 de enero de 2026.

