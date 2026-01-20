Cancillería boliviana expresa pesar por las víctimas del accidente ferroviario en España

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresó este martes sus condolencias al Reino de España por las vidas perdidas a consecuencia del trágico accidente ferroviario ocurrido en territorio español.

A través de un comunicado oficial, el canciller Fernando Aramayo Carrasco manifestó su profundo pesar por el siniestro y transmitió la solidaridad del Estado boliviano con el pueblo y el Gobierno de España, así como con las familias de las personas fallecidas.

“En este momento de dolor, la Cancillería boliviana hace llegar sus más sinceras condolencias y expresa su solidaridad con las familias de las personas fallecidas”, señala el documento.

Asimismo, el comunicado expresa deseos de pronta recuperación para las personas que resultaron heridas en el accidente y reafirma el acompañamiento del Estado boliviano al Reino de España en estas horas de duelo.

El pronunciamiento oficial fue emitido desde La Paz, con fecha 20 de enero de 2026.

