Cae el cerebro del mayor robo de oro en Canadá al regresar a la escena del crimen

En un giro cinematográfico, las autoridades canadienses arrestaron a Arsalan Chaudhary, señalado como una pieza clave en el robo de oro más grande en la historia del país. Chaudhary fue interceptado por la Policía Regional de Peel apenas puso un pie en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, el mismo lugar donde, hace poco más de dos años, se ejecutó el audaz plan para desaparecer una fortuna en metales preciosos.

El retorno del sospechoso

Chaudhary arribó a Toronto en un vuelo procedente de Dubái. Según las investigaciones del operativo denominado “Proyecto 24 Carat”, este individuo habría sido el responsable de facilitar el movimiento y la logística del oro una vez fuera del aeropuerto, según informan El Imparcial y ABC News.

Actualmente, enfrenta cargos graves que incluyen: robo superior a 5,000 dólares, conspiración para cometer un delito grave y dos cargos por posesión de bienes obtenidos mediante un delito.

La Policía Regional de Peel y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego anunciarán los detalles y los arrestos realizados en relación con el robo de oro en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, el 17 de abril de 2024. Foto: Policía Regional de Peel

El robo perfecto: Marisco, una guía falsa y un camión

El atraco ocurrió el 17 de abril de 2023. El cargamento, que contenía 6,600 lingotes de oro valorados en casi 15 millones de dólares y divisas extranjeras, procedía de una refinería en Zúrich y acababa de ser descargado de un avión de Air Canada.

El método utilizado fue tan simple como efectivo: El oro fue trasladado a una instalación de almacenamiento de carga. Un sospechoso llegó en un camión de cinco toneladas. Presentó una guía aérea fraudulenta, que resultó ser un duplicado de un documento utilizado el día anterior para recoger un cargamento de mariscos. El personal del almacén, engañado por el documento, cargó el contenedor de oro en el camión.

El robo solo se descubrió horas después, cuando los empleados de la empresa de seguridad Brink’s Canadá llegaron para recoger el envío y encontraron el depósito vacío.

Un botín fundido y un "trabajo interno"

A pesar de los arrestos, el oro nunca fue recuperado. El sargento detective Mike Mavity explicó que la red criminal utilizó crisoles, moldes y equipos de fundición para modificar la composición de los lingotes, borrando cualquier número de serie y vendiéndolo a diversos compradores. En 2024, la policía logró incautar 312,000 dólares en efectivo, presuntamente provenientes de estas ventas ilegales.

La investigación sugiere que el golpe fue un "trabajo interno". Mientras Chaudhary ya está bajo custodia, la policía continúa la búsqueda de un exempleado de Air Canada que habría facilitado la información necesaria para que el camión retirara el oro sin levantar sospechas.

Con esta detención, el rompecabezas del mayor atraco de Canadá parece estar cerca de completarse, aunque el brillo del oro original se haya perdido para siempre en los hornos de fundición clandestinos.

