Un hecho que causó sorpresa ocurrió en el aeropuerto de Tenerife Sur, en España. Un hombre de unos 80 años intentó abordar un avión acompañado de su esposa, quien ya había fallecido, el cuerpo sin vida estaba sobre una silla de ruedas.

El episodio se registró en la zona de seguridad del aeropuerto, cuando la pareja pasó por el arco detector de metales sin generar alertas. Sin embargo, una vigilante notó que la mujer no reaccionaba durante el control, lo que llamó su atención.

Al acercarse para verificar su estado, la trabajadora se dio cuenta de que la mujer no respiraba y que su cuerpo estaba frío. De inmediato se alertó a las autoridades del aeropuerto para revisar la situación.

En un primer momento, el hombre responsabilizó a las instalaciones del aeropuerto por lo ocurrido. No obstante, poco después reconoció que su esposa había fallecido varias horas antes de intentar tomar el vuelo.

Tras el tenso momento, el adulto mayor colaboró con la Policía y permaneció en el lugar mientras se realizaban las primeras investigaciones. Las autoridades confirmaron que el cuerpo no presentaba señales evidentes de violencia, aunque el caso sigue en análisis.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si el hombre incurrió en alguna responsabilidad legal.



