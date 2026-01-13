Tragedia con 12 muertos en Puerto Quijarro: investigan quién permitió que un menor conduzca

Avanza la investigación por la tragedia vial registrada en Puerto Quijarro, donde un choque protagonizado por un minibús dejó 12 personas fallecidas. La Policía confirmó que el vehículo era conducido por un menor de apenas 14 años, quien también perdió la vida en el lugar del accidente.

El hecho ocurrió cuando dos familias retornaban a Puerto Suárez tras asistir a una fiesta de 15 años durante el fin de semana. En el motorizado viajaban 16 personas, entre ellas varios menores de edad.

“El hecho es protagonizado por un menor de 14 años que no estaba autorizado para conducir un minibús. En el vehículo se encontraban 16 personas; once fallecieron en el lugar y cinco fueron auxiliadas. Lamentablemente, una de ellas, por la gravedad de sus heridas, fue trasladada a Curumbá, donde perdió la vida”, informó el director de Tránsito, coronel Martín Arequipa.

De acuerdo con el informe oficial, entre los ocupantes había nueve menores de edad y siete adultos, con edades entre los 18 y 57 años. Ante este escenario, la Policía centra la investigación en determinar quién permitió que el adolescente tomara el volante.

“No entendemos cómo estos adultos cedieron el control del vehículo a un menor. Alguien tuvo que entregarle el volante de manera irresponsable. Estamos hablando de personas adultas que permitieron que un adolescente conduzca un motorizado de transporte”, cuestionó el jefe policial.

Entre las posibles causas del accidente se identifican el exceso de velocidad, la falta de precaución y la inexperiencia al volante, factores que habrían sido determinantes para el desenlace fatal.

La tragedia dejó 12 víctimas fatales y cuatro heridos, quienes permanecen en recuperación en el hospital Príncipe de Paz de Puerto Quijarro, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades.

