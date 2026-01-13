La Policía Nacional de Paraguay aprehendió al joven que se hizo viral en redes sociales por realizar maniobras peligrosas en plena carretera. El muchacho salía al paso de camiones en movimiento como parte de un desafío que luego era grabado y subido a Tik Tok.

El detenido fue identificado como Ricardo D. I. C., de 19 años. Sus videos generaron preocupación entre los usuarios, ya que ponía en riesgo su vida y la de los conductores que circulaban por la Ruta PY02, a la altura del municipio de Minga Guazú, en Paraguay.

Según el informe policial, el joven se paraba frente a los camiones y esperaba hasta el último momento para apartarse del camino. Este reto era grabado por otras personas y compartido en redes sociales para ganar visualizaciones.

Tras la difusión de los vídeos, la Policía inició un operativo para dar con su paradero. Finalmente, el joven fue localizado y aprehendido para que responda por sus actos ante las autoridades.

¿Qué es el reto viral “Zig Zag”?

El “juego Zig Zag” consiste en que los jóvenes estén al frente a los vehículos en movimiento, especialmente camiones o buses y luego esquivarlos en los últimos segundos. El único objetivo es grabar el momento y subirlo a redes sociales para tener más visualizaciones.

Desde la Policía Paraguaya señalaron que este tipo de conductas son muy peligrosas y pueden terminar en tragedia. Además, recordaron que las carreteras no son espacios para retos ni grabaciones.



