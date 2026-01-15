TEMAS DE HOY:
Ixiamas Asesinato en Santa Ana del Yacuma Umopar

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Casa Blanca define a María Corina Machado como una "voz valiente" para muchos venezolanos

Casa Blanca calificó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz como "una voz notable y valiente" para muchos venezolanos.

EFE

15/01/2026 15:38

FOTO: EFE

Escuchar esta nota

La Casa Blanca calificó a la líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien está reunida este jueves con el presidente, Donald Trump, como "una voz notable y valiente" para muchos venezolanos.

"Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD