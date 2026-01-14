"Económicamente no significa nada": La exorbitante oferta saudí que Messi rechazó por su familia

El fútbol árabe no se rinde en su deseo de sumar a Lionel Messi a sus filas con una propuesta que desafía toda lógica financiera. Anmar Al Haili, presidente del Al Ittihad, ha manifestado públicamente su disposición a otorgar un contrato vitalicio al astro argentino.

La magnitud de la oferta previa ya había marcado un hito, alcanzando la cifra de 1.400 millones de euros tras la salida del jugador del PSG. “Tener a Messi en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí”, afirmó con contundencia el directivo saudí.

Messi declinó una millonaria oferta de Al Ittihad en el pasado. | Foto: Redacción Red Uno.

A pesar de la astronómica suma puesta sobre la mesa, el capitán de la Selección Argentina priorizó el bienestar y la estabilidad de su entorno cercano. Al Haili reconoció que el jugador rechazó el millonario acuerdo por motivos familiares, incluso después de haber intentado convencerlos personalmente.

Para el dirigente del Al Ittihad, contar con el rosarino en su plantilla garantizaría el éxito deportivo absoluto antes de que ruede el balón. El club sostiene que la presencia del mejor jugador de la historia es una inversión que trasciende cualquier presupuesto deportivo convencional.

Por ahora, el futuro del crack se mantiene firme en Estados Unidos, donde ha extendido su compromiso con el Inter Miami hasta diciembre de 2028. No obstante, en Oriente Medio mantienen la esperanza y aseguran que las puertas de su institución permanecerán abiertas para él eternamente.

