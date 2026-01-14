TEMAS DE HOY:
Policial

Capturan a extranjero tras asaltar a una mujer embarazada en Santa Cruz

El uso de la ubicación en tiempo real permitió la aprehensión del sospechoso a pocas cuadras del incidente.

Ximena Rodriguez

13/01/2026 22:28

Una mujer en estado de gestación vivió momentos de angustia tras ser víctima del robo de su teléfono móvil en las inmediaciones de la Av. Virgen de Cotoca de la capital cruceña. El delincuente, de nacionalidad colombiana, abordó a la víctima de forma imprevista antes de emprender la huida por el cuarto anillo.

"Como estaba la ubicación activa, lo encontraron no muy lejos de donde me lo robaron", relató la víctima todavía afectada por el incidente. La rápida reacción de la mujer al recordar que estaba activo el sistema de rastreo, permitió que las unidades policiales coordinaran un operativo de intercepción inmediato.

La intervención culminó con la captura del sospechoso y la recuperación del dispositivo oculto entre sus pertenencias. Al respecto, la Policía informó que "se procedió a rastrear el teléfono y el sujeto ha sido aprehendido para ser puesto a disposición de las autoridades pertinentes".

 

