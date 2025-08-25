TEMAS DE HOY:
Internacional

EEUU suspende licencia de venta de vacuna contra chikunguña por serios efectos secundarios

Las autoridades sanitarias estadounidenses suspendieron la licencia de venta de una vacuna contra el virus del chikunguña, Ixchiq, tras informes de que ha provocado "serios efectos adversos".

Foto: Redes Sociales.
París, Francia

Las autoridades sanitarias estadounidenses suspendieron la licencia de venta de una vacuna contra el virus del chikunguña, Ixchiq, tras informes de que ha provocado "serios efectos adversos", anuncio este lunes el fabricante del medicamento.

Ixchiq es una de las dos únicas vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) contra el virus transmitido por mosquitos, que es endémico en las regiones tropicales y subtropicales del mundo.

La farmacéutica francesa Valneva obtuvo la aprobación de la FDA para la vacuna en 2023, pero informes sobre efectos secundarios provocaron revisiones a la licencia, también de parte de la Agencia Europea de Medicamentos, en particular sobre su uso en pacientes mayores.

"Mientras determinamos los posibles próximos pasos, y dado que la clara amenaza del chikunguña sigue aumentando globalmente, Valneva sigue completamente comprometida con mantener el acceso a nuestra vacuna como una herramienta de salud global", dijo en un comunicado el director ejecutivo de la empresa, Thomas Lingelbach.

"La suspensión de la licencia es efectiva de inmediato", anunció Valneva respecto a la orden de la FDA emitida el viernes, citando cuatro casos adicionales de efectos secundarios graves, tres de los cuales involucraban a personas de entre 70 a 82 años.

La farmacéutica agregó que estaba evaluando el impacto financiero de la suspensión.

Los expertos en salud pública dicen que el chikunguña representa una potencial amenaza pandémica futura a medida que el cambio climático empuja a los mosquitos que lo transmiten a nuevas regiones.

Este año Europa ha registrado 27 brotes de chikunguña, un nuevo récord para el continente, según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

El chikunguña rara vez es mortal, aunque hay un mayor riesgo de muerte para bebés y ancianos.

© Agence France-Presse

