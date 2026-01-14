La música popular latinoamericana está de luto. Tras el fatídico sábado 10 de enero, cuando una avioneta que cubría la ruta Paipa-Duitama se precipitó a tierra cobrando la vida del artista de 34 años y cinco miembros de su equipo, el Movistar Arena de Bogotá abrió sus puertas para un tributo histórico.

Un símbolo sobre el altar

En una jornada marcada por la lluvia y el llanto de miles de seguidores, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la de Sonia Restrepo, compañera sentimental del artista por más de una década. Vestida completamente de blanco y portando un rosario, Restrepo se acercó a los seis féretros simbólicos dispuestos en el escenario.

Con una vulnerabilidad que conmovió a los asistentes, la viuda depositó sobre el ataúd de Jiménez su característico sombrero, aquel que lo acompañó en los escenarios más importantes del mundo. Tras besar el féretro y permanecer unos instantes abrazada a él, el recinto —capaz de albergar a 14,000 personas— quedó en un silencio sepulcral, roto únicamente por los sollozos de los fanáticos, según informa Noticias Caracol.

De Corabastos al estrellato mundial

La historia de Yeison Jiménez es la del "sueño americano" en versión colombiana. De cargar bultos en la central de abastos de Bogotá, pasó a ser un ídolo de masas con éxitos como "Aventurero". Su muerte ocurre en la cúspide de su carrera, dejando pendientes proyectos como un nuevo llenado del Estadio El Campín.

"Amen a sus padres mientras los tengan", fue el contundente mensaje de la hija menor del cantante, quien tomó el micrófono para agradecer el apoyo del público, quebrando el corazón de los presentes.

El homenaje no solo fue un acto familiar, sino una cumbre de la música regional. Más de 20 artistas de renombre internacional, entre ellos Pipe Bueno, Paola Jara, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Jhonny Rivera, se hicieron presentes. No asistieron para dar un concierto, sino para escoltar el legado de quien consideraban un hermano.

Un legado que trasciende fronteras

Aunque las autoridades de aviación civil continúan investigando las causas del accidente en el que la aeronave se incineró tras el impacto, para sus seguidores en países como México, Ecuador y Estados Unidos, el enfoque hoy es la música.

El Movistar Arena mantendrá sus puertas abiertas en dos jornadas masivas para que el público pueda despedirse. Mientras tanto, la figura de Sonia Restrepo, firme en su dolor, se ha convertido en el símbolo de la pérdida de un hombre que, más allá de los escenarios, era el pilar de una familia con tres hijos.

