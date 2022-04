Fue a trabajar con su papá para ‘pagarse un asado’ por sus 18 años y murió atropellado

San Juan, Argentina

El caso de Roberto Arias conmocionó a la provincia de San Juan. El joven iba a cumplir 18 años el viernes, pero falleció atropellado por un taxi mientras iba a trabajar.

Roberto estaba por alcanzar la mayoría de edad. Por lo tanto, fue a pedirle a su papá Juan, encargado de una obra en construcción, si podía ir a trabajar con él para ganar algo de plata y poder pagarse un asado para festejar. Su papá accedió, y entonces el muchacho emprendió viaje. No obstante, mientras iba en su bicicleta por una de las esquinas, un taxi lo arrolló y terminó falleciendo en el acto.

En declaraciones a El Diario de Cuyo, Juan Arias, relató lo sucedido y la historia detrás del hecho. “Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llévame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, explicó el padre, con quien Roberto venía trabajando desde hace una semana.

Entre lágrimas, Juan recordó el momento del impacto que recibió su hijo. “Yo iba adelante. Sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía. Lo encontré adentro de la cuneta. Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada”, señaló. Desafortunadamente, el hombre no pudo hacer nada debido a que su hijo falleció en esos instantes producto del violento impacto, y la autopsia determinará si el taxista será imputado o no.