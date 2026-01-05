La conoció por una app, la citó en Año Nuevo y la mató: el brutal asesinato de una joven en Argentina

El año 2026 recién comenzaba cuando Córdoba amaneció con una noticia estremecedora. Pasadas las 9 de la mañana del 1° de enero, el cuerpo sin vida de una joven fue encontrado entre los pastizales de un descampado en Villa María, a pocos metros de un camino rural.

El hallazgo fue realizado por un hombre que paseaba a su perro y, al advertir la escena, dio aviso inmediato a la Policía. Durante varias horas, la identidad de la víctima fue un misterio: no llevaba documentación y el estado del cuerpo dificultaba su reconocimiento.

Con el avance de las pericias, la Justicia confirmó lo que nadie quería escuchar: se trataba de un femicidio.

Quién era la víctima

La joven fue identificada como Delfina Aimino, de 22 años, oriunda de Villa María. En sus redes sociales se definía como protectora de animales y era conocida entre sus allegados por su simpatía y cercanía. También era hincha de River Plate.

La clave para confirmar su identidad fue una herida previa al crimen. Al consultar con centros médicos de la zona, los investigadores descubrieron que Delfina había sido atendida días antes. Luego, un cotejo de huellas dactilares terminó de confirmar la peor sospecha de su familia.

Golpes, cortes y más de 20 puñaladas

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en Feria, encabezada por Silvia Maldonado, quien descartó desde un primer momento un accidente o robo.

Los peritajes preliminares revelaron un ataque de extrema violencia: Delfina presentaba golpes, cortes, signos de defensa y al menos 20 puñaladas. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia, mientras personal de Policía Científica reconstruía sus últimas horas con vida.

El detenido y la cita pactada por internet

Las pesquisas condujeron rápidamente a un nombre: Tomás Ariel Mulinetti, de 23 años, estudiante de ingeniería electromecánica. Fue detenido durante un allanamiento en una vivienda del barrio Trinitarios, sobre la calle General Lonardi.

En el operativo, los investigadores secuestraron ropa, celulares, documentación, una navaja —que sería el arma homicida— y un auto Ford Ka, presuntamente utilizado la madrugada del crimen.

Según la principal hipótesis, Delfina y Mulinetti se conocieron a través de una aplicación de citas. El contacto habría sido reciente y el encuentro se concretó pocas horas después de los festejos de Año Nuevo, cuando la joven salió de su casa tras brindar con su familia.

La prueba clave y una conducta sospechosa

Uno de los elementos determinantes para la causa fue un ticket de una estación de servicio. La pareja habría cargado combustible antes de dirigirse a la zona donde Delfina fue asesinada horas después.

Ese comprobante permitió establecer tiempo, recorrido y movimientos, convirtiéndose en una prueba central del expediente. A esto se suman registros de cámaras de seguridad, análisis de antenas de telefonía y testimonios.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue que el acusado habría pasado varias horas lavando su vehículo el mismo día del crimen, conducta interpretada como un intento de borrar rastros.

