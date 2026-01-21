En el mundo de la tecnología, hay figuras invisibles para el gran público que, sin embargo, transforman nuestra vida diaria. Gladys West, conocida como la “madre del GPS”, fue una de esas pioneras. La matemática estadounidense falleció a los 95 años, dejando un legado que guía a millones cada día, desde conductores hasta aviadores.

“El mundo perdió a una pionera, la Dra. Gladys West. Falleció en paz junto a su familia y amigos y ahora descansa con sus seres queridos. Les agradecemos todo el amor y las oraciones que nos brindan”, publicó la cuenta oficial de la doctora en X, acompañando la publicación con una fotografía de su juventud.

5 datos clave sobre Gladys West:

Nacimiento y educación: Nació en 1930 en un condado de Virginia, EE. UU. A pesar de las barreras raciales de la época, estudió en Virginia State College, donde obtuvo su licenciatura y luego un doctorado en matemáticas. Carrera profesional: En 1956, West fue contratada por el Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division, vinculado a la Marina de EE. UU., donde trabajó más de 40 años. El GPS: Durante las décadas de 1970 y 1980, desarrolló modelos precisos de la forma de la Tierra basándose en datos satelitales. Estos modelos son la columna vertebral del GPS moderno, clave para la navegación y localización global. Reconocimientos: En 2018, fue incluida en el Salón de la Fama de los Pioneros del Espacio y los Misiles de la Fuerza Aérea de EE. UU., por su impacto en la ciencia y la tecnología. Legado global: Gracias a su trabajo, el GPS no solo impulsa aplicaciones como Google Maps o Waze, sino que también es vital en aviación, navegación marítima, agricultura de precisión, ganadería y hasta en actividades recreativas como el geocaching.

Gladys West se jubiló en 1998 y recién en el 2018 fue reconocida por sus aportes. (Foto: X/DrGladysBWest)

Gladys West deja un legado invisible pero fundamental: cada paso que damos con tecnología de localización precisa está guiado por sus cálculos y dedicación.

