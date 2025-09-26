Masacre en cárcel de Ecuador deja 17 reos muertos y un militar herido

Una nueva disputa entre bandas de narcotraficantes en la cárcel de Esmeraldas, en el norte de Ecuador, dejó 17 presos muertos y tres heridos este jueves, informó la Fiscalía. Durante los operativos, un militar resultó herido.

La cifra eleva a 30 los fallecidos en enfrentamientos carcelarios en los últimos tres días, tras otra matanza en Machala.

Escena de violencia

Imágenes difundidas en redes y verificadas por la AFP mostraron cuerpos ensangrentados, algunos decapitados. Los presos usaron armas de fuego y armas blancas, según el Ejército.

Decenas de familiares aguardaban afuera del penal. “Mi hijo está preso ahí. Yo no sé si lo habrán matado”, dijo con desesperación un padre. Otra madre exigió: “Quiero saber si está vivo mi hijo o está muerto”.

Contexto crítico

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en centros de operaciones de las organizaciones criminales, con más de 500 reclusos asesinados desde 2021.

El penal de Esmeraldas, con capacidad para 1.100 internos, albergaba más de 1.400 en 2022. La sobrepoblación y la disputa por el control del narcotráfico han generado constantes masacres.

En 2021, la mayor matanza dejó más de 100 reclusos muertos en Guayaquil, considerada una de las peores de Latinoamérica.

Guerra contra el crimen

El presidente Daniel Noboa declaró en 2024 un conflicto armado interno para enfrentar a las bandas narco con vínculos internacionales. Desde entonces, las cárceles están bajo control militar, aunque la violencia persiste.

Ecuador, que solía ser un país tranquilo, registró un aumento del 600% en los homicidios en seis años. Por su territorio transita alrededor del 70% de la cocaína que sale hacia EE. UU. y Europa, según cifras oficiales.

Mira la programación en Red Uno Play