Mujer falleció electrocutada en la bañera mientras cargaba su teléfono

Ann-Marie O’Gorman, 46 años y madre de tres hijos, murió el pasado 30 de octubre de 2024 tras sufrir una descarga eléctrica mientras usaba su teléfono móvil en la bañera. La noticia cobró relevancia recientemente cuando su esposo alertó sobre los peligros de combinar agua y dispositivos electrónicos.

El marido de la víctima alertó sobre los riesgos de usar celulares en el baño

Según relató Joe O’Gorman, aquel día había salido a llevar a su hija a una fiesta y mantenía comunicación con su esposa por teléfono. Al regresar, encontró a Ann-Marie inconsciente en el baño. El celular, conectado a un alargue, había entrado en contacto con el agua, provocando la descarga fatal.

El hombre relató cómo sintió una pequeña descarga eléctrica al tocar a su esposa mientras intentaba sacarla del baño y practicarle maniobras de reanimación. Los médicos confirmaron posteriormente la muerte de Ann-Marie, que presentaba quemaduras en el pecho, brazo izquierdo y dedos con los que sostenía el teléfono.

Ann-Marie O’Gorman tenía 46 años y tres hijos. La última llamada fue a su esposo. Foto: captura de redes.

Casi un año después de la tragedia, Joe O’Gorman ha hecho un llamado a los fabricantes de dispositivos electrónicos, especialmente a Apple, para que incluyan advertencias claras sobre los riesgos de usar celulares cerca del agua.

“Lo único que se escucha es que estos teléfonos son excelentes en hasta dos metros de agua. Esto da a la gente la idea de que se puede tener el teléfono cerca del agua. Debería haber advertencias de que esto es peligroso”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play