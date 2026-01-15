Un nuevo y trágico incidente con maquinaria pesada ha vuelto a conmocionar a Tailandia. Este jueves, alrededor de las 09:15 hora local, una grúa de construcción se desplomó sobre una transitada autopista en la provincia de Samut Sakhon, a las afueras de Bangkok, dejando un saldo de dos personas fallecidas y una herida.

El momento del impacto

En un video captado por la cámara de seguridad de un camión que circulaba por la autovía Rama II, se observa el instante preciso en que la pesada estructura de metal cede desde un puente elevado en construcción. La grúa impactó directamente sobre el asfalto, aplastando parcialmente a dos automóviles y generando una densa nube de polvo y escombros.

Los servicios de emergencia y bomberos acudieron de inmediato al lugar, confirmando el deceso de dos personas que se encontraban en la zona de la obra, según publica Clarín.

Una cadena de negligencias

Este siniestro ocurre apenas un día después de una catástrofe mayor en el noroeste del país, donde el colapso de otra grúa sobre un tren de pasajeros provocó 32 muertes y 65 heridos.

La gravedad del asunto ha escalado a nivel político, ya que el ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, confirmó que en ambos proyectos trabajaba la misma empresa local: Italian-Thai Development.

"Si esta situación de inseguridad continúa, podríamos tener que anunciar un cierre temporal nacional de todas las actividades de esta compañía", advirtió el ministro en declaraciones a la televisión local.

Bajo la lupa internacional

No es la primera vez que esta constructora se ve envuelta en tragedias. Junto a una filial de China Railway Group, gestionaban un edificio que se derrumbó en la capital durante un terremoto en marzo pasado.

Las autoridades tailandesas han iniciado una investigación exhaustiva sobre los protocolos de seguridad de la empresa, mientras la población exige sanciones ejemplares ante lo que consideran una aplicación laxa de las normas de protección en proyectos de infraestructura crítica.

Mira la programación en Red Uno Play