Un boliviano entre las víctimas del accidente de trenes en España

El Gobierno de Bolivia confirmó el fallecimiento del ciudadano boliviano Víctor Luis Terán Mita, quien perdió la vida en el accidente de trenes ocurrido el pasado 18 de enero en Córdoba, al sur de España. La información fue difundida mediante un comunicado oficial y una esquela de condolencias publicada en las redes sociales de la Cancillería.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta profundamente informar el fallecimiento del ciudadano boliviano Víctor Luis Terán Mita, quien perdió la vida en el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado fin de semana en España”, señala el comunicado publicado este 20 de enero de 2026.

La Cancillería informó que la Embajada de Bolivia en España y el consulado en Córdoba activaron todos los protocolos de asistencia consular, brindando apoyo a la familia de la víctima y coordinando con las autoridades locales para garantizar acompañamiento durante el proceso.

Además, se habilitaron dos líneas de atención telefónica para consultas o reportes desde España y otros países de Europa:

664606019

603812993

El Estado Plurinacional de Bolivia expresó su solidaridad no solo con los familiares del ciudadano fallecido, sino también con las víctimas y heridos del accidente, el cual es considerado la segunda mayor tragedia ferroviaria en España en lo que va del siglo.

Sobre el accidente

El hecho ocurrió cuando un tren de la empresa Renfe, que cubría la ruta Madrid–Huelva, colisionó con otro convoy de la compañía Iryo, que viajaba en sentido contrario desde Málaga. Hasta el momento se reportan al menos 42 personas fallecidas.

